Icade : revenus locatifs en hausse de près de 4% à 525 ME sur les 9 premiers mois

(Boursier.com) — Icade annonce des revenus locatifs en hausse de près de 4% à 525 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021.

Foncière Tertiaire : 273,1 ME, +1,9%, stable à périmètre constant ; ~140.000 m(2) de nouveaux baux signés et renouvelés pour un loyer facial annualisé de plus de 35 ME ;

Foncière Santé : 239,3 ME, +6,6%, +0,5% à périmètre constant ; renouvellement de 10 baux pour 12 ans avec Ramsay Santé portant sur ~38 ME de loyers faciaux.

Promotion : CA à 689,2 ME, +47% de hausse sur un an (CA économique en hausse de +~55% à 776 ME) ; réservations en hausse de +39% et ventes actées en hausse de +8% vs. T3 2020.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENTS SUR LES 2 FONCIÈRES

-Rotation d'actifs sur la Foncière Tertiaire : finalisation de la cession de l'actif Silky Way pour 138 ME portant le volume de cessions sur 2021 à 462 ME, +9,8% au-dessus de l'ANR au 31/12/2020, et finalisation d'une acquisition value add pour 183 ME, soit un montant total de 243 ME depuis le début de l'année.

-Foncière Santé : Investissements de 118 ME sur le T3, dont plus de la moitié à l'international. Avec les acquisitions annoncées en octobre, les investissements réalisés ou sous promesse depuis le début de l'année s'élèvent à près de 480 ME, confortant l'objectif annuel fixé à 450/500 ME pour 2021.

STRUCTURE FINANCIÈRE : Solidité des bilans d'Icade et d'Icade Santé avec la confirmation en juillet 2021 par S&P des notations BBB+, perspective stable, pour Icade et sa filiale Icade Santé.

CONFIRMATION DE LA GUIDANCE RÉHAUSSÉE EN JUILLET

-CFNC Groupe / action : hausse de ~+6% hors effet des cessions 2021, soit ~+3% yc l'effet des cessions 2021

-Dividende 2021 : hausse de +3% : Payout en ligne avec 2020 (83%) + quote-part de PV de cessions

Icade confirme par ailleurs les objectifs de CFNC de sa Foncière Santé au 31/12/2021 à 251 ME.