Icade renouvelle sa confiance à Kaliti

(Boursier.com) — Icade , leader de la promotion immobilière française, vient de renouveler sa confiance à Kaliti et accélère la transformation digitale de son métier. L'expert de la digitalisation de la qualité des promoteurs immobiliers accompagne le promoteur depuis 2015 dans le déploiement national de la solution Kaliti sur l'ensemble de ses programmes, soit 5.000 logements/an...

Un partenariat plus digital au service des acquéreurs

Icade s'appuie depuis 5 ans sur l'expertise de Kaliti pour ses programmes et franchit avec lui un nouveau cap en intégrant l'espace acquéreur Kaliti dans son process. Après deux ans de travail commun sur ce projet, "Icade et moi", le dispositif de suivi de chantier proposé aux clients acquéreurs d'un logement, intègrera l'interface de Kaliti pour fusionner les données d'un projet sans avoir recours à deux accès différenciés.

Cette initiative permettra de modifier les méthodologies internes du promoteur pour simplifier la transmission des informations à ses clients. Surtout, elle favorisera la qualité de service comme la transparence pour les utilisateurs.

Des datas au centre de meilleures prises de décision

Toujours à la pointe de l'innovation, Icade entend s'appuyer davantage sur l'exploitation des datas gérées par Kaliti.

La structuration des données les rend plus exploitables dans les outils de reporting et de "business intelligence".

Grâce à cette avancée, des études pertinentes sur l'ensemble du périmètre des projets seront à disposition des décideurs afin d'améliorer la productivité. Icade pourra donc tirer avantage de son volume de datas transverses à tous ses chantiers afin de garantir une qualité de construction et un pilotage toujours plus pertinent en se basant sur des analyses précises et personnalisées. Kaliti accompagne déjà le promoteur sur l'ensemble des phases chantier et au-delà : visites cloisons, OPR, pré-livraisons, livraisons, lettre à 30 jours, GPA et évidemment l'espace acquéreur tout au long de ces étapes.

"En intégrant nos outils numériques dans ses méthodes, briques par briques, Icade franchit une nouvelle étape. Nous avons à coeur de lui donner toutes les cartes pour répondre aux nouveaux enjeux du marché auxquels il est confronté et lui permettre d'aller plus loin dans la transformation digitale de son métier. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Icade dans ses prises de décisions" explique Quentin Minvielle, CEO de Kaliti.