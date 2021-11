Icade : recherché

(Boursier.com) — Icade monte de 1,7% ce mercredi à 65,15 euros, alors que la SG est repassée à l'achat sur le dossier avec un cours cible de 77 euros dans le viseur. Le groupe a annoncé des revenus locatifs en hausse de près de 4% à 525 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021 sur fond de grande solidité des bilans d'Icade et d'Icade Santé avec la confirmation par S&P des notations BBB+ (perspective stable) pour Icade et sa filiale Icade Santé.