Icade : quelle feuille de route pour le nouveau Conseil ?

Crédit photo © Icade

(Boursier.com) — Lors de la publication de ses comptes 2019, Icade a annoncé des évolutions en matière de gouvernance. Mme Carole Abbey et Jean-Marc Morin, Administrateurs représentant le groupe Caisse des Dépôts ont en effet présenté leur démission. Le Conseil d'Administration les a remerciés pour leur contribution aux travaux du Conseil

Lors de sa séance du 14 février 2020, le Conseil d'administration a coopté, en remplacement des deux Administrateurs démissionnaires :

- Mme Laurence Giraudon, Directrice du pôle support et opérations au sein de la direction des gestions d'actifs de la Caisse des Dépôts ;

- Olivier Fabas, Responsable du pôle institutions financières et capital investissements au sein de la direction des participations stratégiques de la Caisse des Dépôts.

Désormais, le Conseil d'administration est constitué de 15 Administrateurs, dont 5 Administrateurs Indépendants et 40% d'Administratrices, dans le respect des règles de bonne gouvernance .

La Raison d'être d'Icade

Lors de sa réunion du 14 février, le Conseil d'administration d'Icade a réaffirmé la "raison d'être" de la société. Initiée fin 2018 par Icade, et intervenant dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi PACTE, la réflexion sur la Raison d'être est le fruit d'un travail collaboratif. Cette Raison d'être d'Icade, a été validée par le Conseil d'administration et son inscription en préambule des statuts sera soumise à l'Assemblée générale du 24 avril : Concevoir, Construire, Gérer et Investir dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. Telle est notre ambition, tel est notre objectif. Telle est notre raison d'être .

Ambitions...

Se forgeant sur ces bases et déclinant sa Raison d'être dans tous ses métiers, Icade a pour priorités de poursuivre l'exécution du plan stratégique à horizon 2022. Il se traduira, pour la Foncière Tertiaire, par le ralentissement du volume de cessions et l'accélération des investissements dans le pipeline. Pour la Foncière Santé, Icade va s'attacher à poursuivre sa croissance et son internationalisation alors que dans le domaine Promotion, le groupe va déployer sa feuille de route 2020-2024. Sur le plan RSE, Icade va poursuivre la voie accordant la priorité au Bas Carbone.

Icade, qui a dégagé en 2019 un résultat net - part du Groupe de 300,2 millions d'euros (+93,7%) pour un ANR triple net de 6,70 MdsE (91,2 euros par action ; +1,5%), vise pour 2020 un cash-flow net courant (CFNC) légèrement inférieur à celui de 2019. Hors effet des cessions significatives de 2019, le CFNC de 2020 devrait progresser d'environ +5%. Le 'payout' 2020 est annoncé à 90% du CFNC.