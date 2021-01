Icade Promotion vend 261 logements en VEFA

Icade Promotion vend 261 logements en VEFA









(Boursier.com) — Fin 2020, Icade Promotion et Aberdeen Standard Investments ont signé des accords pour la Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de deux immeubles de logements à Rueil-Malmaison (92) ainsi que de deux résidences services seniors à Villeneuve-Loubet (06) et à Toulouse (31), pour un montant total de près de 64 ME HT. Le chiffre d'affaires lié à ces ventes sera principalement comptabilisé sur 2021 et 2022.

-Une Résidence Services Seniors à Villeneuve-Loubet (06) pour un montant de 26,3 ME HT

Conçue par Jean Philipe Cabane (ABC Architectes), cette Résidence Services Seniors est réalisée en copromotion par Icade et le Groupe Reside Études qui en sera également l'exploitant via un bail de 12 ans fermes. Elle comprendra 93 appartements, ainsi que des espaces communs, dont un roof-top avec vue sur mer, et un jardin paysagé. La résidence est intégrée dans un ensemble mixte de 9.500 m(2) composé de bureaux, d'un restaurant et de commerces au rez-de-chaussée. Elle vise les labels et certifications RT 2012, label VISEHA (Vie, Seniors et Habitat) et label BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) niveau Bronze. Sa livraison est prévue en juin 2023.

-Une Résidence Services Seniors à Toulouse (31) pour un montant de 22,8 ME HT (sous condition suspensive d'obtention du PCM purgé définitif)

Située dans le quartier de La Roseraie, cette Résidence Services Seniors de 120 appartements sera exploitée par le Groupe Villas Ginkgos pour une durée de 12 ans fermes. Conçue par Brénac & Gonzalez et MR3A, elle comprendra également 976 m(2) d'espaces de services (restaurant, salle du personnel, salle d'activités, bar, salle de fitness, piscine, terrasse partagée...). Livraison prévue en juin 2023. Cette opération vise les certifications : RT 2012 - 15%, NF Habitat HQE - label E2C1.

Ces deux acquisitions ont été réalisées via le fonds Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund (ASPER).

-Deux bâtiments résidentiels du programme "Naturessence" à Rueil-Malmaison (92) pour un montant de 14,6 ME HT

La signature de cette VEFA porte sur deux bâtiments résidentiels dessinés par le cabinet d'architectes Pierre Douaire composant le programme "Naturessence" et situé dans la ZAC de l'Arsenal. 48 logements seront livrés au 1er trimestre 2022. Plusieurs espaces collectifs seront dédiés à la nature, et l'opération vise les certifications RT 2012 - 20% et NF Habitat HQE.

L'acquisition a été réalisée pour le compte d'un fonds pan-européen dédié à un investisseur institutionnel allemand et géré par Aberdeen Standard Investments.

Pour ces trois transactions, Aberdeen Standard Investments était accompagné par l'Etude Attal & Associés et le cabinet Herbert Smith Freehills Paris LLP pour les deux Résidences Services Seniors. Imagin' a agi comme conseil technique sur la résidence de Villeneuve-Loubet et les bâtiments de RueilMalmaison, Builders & Partners comme conseil technique sur la résidence de Toulouse.

"Ces transactions reflètent le dynamisme de l'activité résidentielle d'Icade Promotion et confirment l'intérêt grandissant des investisseurs institutionnels pour cette classe d'actifs" conclut le groupe.