Icade Promotion : signature d'une VEFA pour un programme mixte de 16.000 M2

(Boursier.com) — Fin octobre, Icade Promotion a signé une VEFA avec abrdn, pour le compte d'un de ses fonds immobilier core diversifié sur la zone Euro, pour la réalisation d'un ensemble immobilier mixte d'environ 16.000 m(2), située à Nanterre, rue Henri Barbusse. "Ce programme conçu par les Architectes QUADRI FIORE et M2H Atelier et le bureau d'études BITP, prévoit une grande mixité d'usage et générationnelle" a commenté le groupe.