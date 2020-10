Icade Promotion livre 163 logements sociaux à Sainte-Marie de La Réunion

(Boursier.com) — Icade Promotion livre 163 logements sociaux à Sainte-Marie de La Réunion (97), première tranche de l'opération des "Berges de Flacourt".

"Les Berges de Flacourt", développées pour la société d'économie mixte Sodiac, en co-promotion avec Immoplus Promotion, comptera à terme 220 logements sociaux dont une partie à destination des seniors, dans le centre-ville de Sainte-Marie. Ils seront répartis en 8 immeubles pour une surface totale de 12.500 m2 et un investissement total de 30 millions d'euros.

Conçu par l'agence d'architectes MTA & C Architectes, cet éco-quartier offre aux futurs habitants un bon équilibre entre bâti et espaces végétalisés au bord de la rivière. L'opération est certifiée NF Habitat.

Ce chantier est aussi facteur d'inclusion, et a déjà permis de réaliser plus de 13.000 heures d'insertion, avec priorité à l'emploi local.