Icade Promotion, la Caisse des Dépôts, Arpavie et CDC Habitat inaugurent la première plateforme gérontologique multi-services d'Ile-de-France

(Boursier.com) — Icade Promotion, le groupe Caisse des Dépôts, Arpavie et CDC Habitat inaugurent la première plateforme gérontologique multi-services d'Ile-de-France. Conçue pour offrir, sur un seul site, un accueil complet et adapté des personnes fragilisées par l'âge, quels que soient leur profil et leurs besoins, cette plateforme rassemble des solutions préventives et d'accompagnement nécessaires au bien être des seniors et de leurs aidants. La plateforme Adelaïde Hautval accueille d'ores et déjà ses premiers patients.

Mercredi 29 mars, Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, Marie-Christine Cavecchi, présidente du Conseil Départemental du Val-d'Oise, Laure de la Bretèche, présidente d'ARPAVIE, Amélie Verdier, directrice générale de l'ARS Île-de-France, Nicolas Revel, directeur général de l'AP HP, Jean-Louis Marsac, maire de Villiers-le-Bel, et Christel Bonnet, préfète déléguée à l'égalité des chances, ont inauguré la plateforme gérontologique Adélaïde Hautval ARPAVIE.

Cette plateforme dédiée au grand âge, à l'accompagnement des seniors et de leurs aidants, est portée par le groupe Caisse des Dépôts, qui a réuni plusieurs acteurs au savoir-faire avéré en matière de prise en charge de nos aînés. Le financement est assuré par la Banque des Territoires, le Conseil Départemental du Val-d'Oise et l'ARS Île-de-France. L'investissement est réalisé par CDC Habitat, et Icade Promotion a assuré la maîtrise d'ouvrage. La gestion de l'établissement a été confiée à ARPAVIE, et l'AP-HP a contribué au transfert des places AP-HP vers ARPAVIE.

Implantée sur un seul et même site de 7.340 m(2), la plateforme d'accueil hybride, d'offres de services à la pointe de l'innovation.