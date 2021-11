Icade Promotion : L'EPF Ile-de-France cède au groupe 20 hectares à bâtir à Versailles

(Boursier.com) — En bordure du Château de Versailles, l'EPF Île-de-France a cédé à Icade Promotion le 8 septembre dernier le site dit de "l'ex-caserne Pion", ancien site militaire désaffecté, propriété du ministère de la Défense. Icade Promotion y développera le "Quartier de Gally" dont la livraison aura lieu en trois phases entre 2024 et 2027.

L'EPF Île-de-France a acquis en 2011 le site pour le compte de la Ville, qui lui a confié la démolition des constructions existantes et la dépollution pyrotechnique des sols. Les travaux de démolition ont été menés en 2015 et la dépollution s'est achevée en 2019.

Le permis d'aménager du projet "Quartier de Gally" déposé par Icade Promotion a été délivré en 2021, dans le cadre d'un Traité de concession signé en mai 2018 avec la Ville. Le nouveau projet, dont le chiffre d'affaires s'élève à 54,3 ME HT, comporte 544 logements, dont 30% de logements sociaux, une école, une crèche, des commerces, un hôtel, une salle polyvalente et une ferme. Avec des espaces verts de pleine terre d'une superficie totale de plus de 12 hectares, il contribue à la désartificialisation des sols. "L'opération, conçue sur le modèle d'une cité-jardin, s'inscrira dans la Raison d'être du groupe Icade en proposant un quartier mixte où il fera bon vivre, avec une place importante accordée à la nature en ville et un engagement en faveur du logement pour tous" conclut le groupe.