Icade Promotion et le groupe Duval vendent à Macifimo près de 9.000 M2 de bureaux en VEFA









(Boursier.com) — Icade Promotion et le groupe Duval vendent à Macifimo près de 9.000 M2 de bureaux en VEFA sur l'ensemble immobilier Emblem à Lille. Situé Boulevard Carnot entre le centre-ville et le Parc Matisse, Emblem bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à 5 minutes à pieds du Vieux-Lille, des transports en commun, des gares et des commerces. L'ensemble immobilier, imaginé par les agences d'architecture Hamonic+ Masson & Associés et Red Cat, développe une architecture contemporaine aux angles arrondis, pour s'intégrer à son environnement citadin et naturel. Il se décompose en deux immeubles :

- un immeuble de 8.882 m(2) de bureaux et 56 parking vendus à MACIFIMO - une résidence de 68 logements en accession libre et 50 en locatif social, vendus à Vilogia.

L'immeuble de bureaux certifié BREEAM EXCELLENT, labélisé E1 C1 et WiredScore, offrira une très bonne divisibilité et flexibilité des plateaux du RDC au R+8 + mezzanine, avec des plateaux allant de 230 m2 à 930 m2, autant d'atouts décisifs pour attirer les utilisateurs les plus exigeants.