Icade Promotion : du nouveau à Villeurbanne

(Boursier.com) — Le 11 juin dernier, Icade Promotion et Cofinance ont signé une VEFA pour la construction de l'immeuble TOTEM situé à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon, pour un montant de près de 20 millions d'euros HT.

Ce projet de 6.162 m(2), mixant bureaux et de locaux d'activités sur 5 étages est situé à l'angle du Cours Tolstoï et de la rue Pascal, sur le tracé de la ligne de bus en site propre C3, à proximité du quartier d'affaires de la Part-Dieu. Il offrira des plateaux de 1.000 m(2) divisibles avec de vastes terrasses et 63 places de stationnements.

Il sera certifié HQE bâtiment durable niveau performant et bénéficiera de deux labels : Wiredscore niveau Silver et E+C-.

Sa livraison est prévue au 2ème trimestre 2022...