Icade Promotion cède un nouvel immeuble en VEFA à Foncière Inea

(Boursier.com) — Icade Promotion annonce la signature d'une VEFA avec Foncière INEA, portant sur l'immeuble Le Landing, 10.741 m(2) de bureaux situés à Blagnac (31), au sein de la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac, pour 34,9 Millions d'Euros.

Le bâtiment sera certifié NF HQE Bâtiments tertiaires et répondra à la norme technique RT 2012 - 20 %. Icade Promotion assurera la construction de l'immeuble à partir d'avril 2020, pour une livraison prévue au premier trimestre 2022. Il s'agit de la deuxième VEFA conclue avec Foncière INEA après le Take Off, un immeuble de 6.700 m2 à proximité immédiate du Landing.

Avec cette nouvelle transaction, Icade Promotion signe la 4ème VEFA de l'année 2019 sur la Métropole de Toulouse, pour un montant global de près de 90 millions d'Euros et près de 30.000 m(2) de bureaux.