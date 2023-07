Icade présente un bilan renforcé, résultats semestriels solides

(Boursier.com) — Icade présente un bilan renforcé, un niveau d'endettement en forte baisse et une liquidité très solide :

La dette nette revient à 2,9 MdsE (vs 6,6 MdsE au 31 décembre 2022). Le ratio Dette nette/ Ebitda revient à 6,5x. Le ratio de couverture moyen ressort supérieur à 95% jusqu'à fin 2026.

Les résultats semestriels sont aussi solides dans un marché qui intègre le nouvel environnement de taux :

Le Chiffre d'affaires IFRS est à 697 ME (+1%) au S1. Le Cash-flow net courant groupe pro forma est de 111,2 ME (+0,4%) (1,47 euro par action). L'ANR NTA est de 79,3 euros par action ; soit 23% de l'ANR matérialisé en cash.

Politique de dividende 2023 sous réserve de la validation par l'Assemblée Générale de 2024 :

Dividende récurrent : montant correspondant à l'obligation de distribution légale minimum;

Dividende exceptionnel minimum : 2,54 euros par action (versement en 2024 de 50% de l'obligation SIIC sur les plus values de cessions liées à la finalisation de l'étape 1 de l'opération de cession de la Foncière Santé);

Dividende au titre de l'exercice 2023 attendu en hausse de plus de 10% vs le dividende perçu au titre de l'exercice 2022 Plan stratégique en préparation.

La direction rappelle la revue de l'ensemble des activités et des actifs en cours, à l'aune des nouveaux usages et du contexte de marché. L'annonce de la nouvelle feuille de route est prévue fin 2023 ou début 2024.

"Dans un environnement complexe sur les marchés de l'investissement tertiaire et de la promotion, la performance opérationnelle et financière au premier semestre, avec un cash-flow net courant en légère hausse, reflète la résilience du Groupe et la solidité de ses fondamentaux. De plus, avec la réalisation de la première étape de la cession de nos activités de Santé, annoncée le 5 juillet dernier, Icade dispose d'une structure financière et d'un niveau de liquidité très solides pour faire face aux nouveaux enjeux à venir. Dans le contexte de la construction de notre nouvelle feuille de route afin de pouvoir donner de la visibilité à moyen terme aux actionnaires, je suis heureux de partager aujourd'hui mes convictions quant à la qualité de notre portefeuille, la complémentarité de nos métiers et notre leadership RSE, qui seront autant d'atouts différenciants pour Icade demain" conclut Nicolas Joly, Directeur général d'Icade.