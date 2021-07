Icade : poursuite de la rotation d'actifs et pré-commercialisation de près de 30.000 m2 de bureaux

(Boursier.com) — Icade confirme la forte dynamique de sa foncière de bureaux et annonce la cession pour 138 ME de l'immeuble Silky Way à Lyon, ainsi que l'acquisition opportuniste de l'immeuble Equinove au Plessis Robinson pour 183 ME. Le groupe fait état de deux signatures en pré-commercialisation sur des actifs du pipeline, Fresk et Edenn, pour 30.000 m2, à des locataires de premier rang, soit plus de 110.000 m2 loués ou renouvelés depuis le début de l'année.

Icade a signé le 22 juillet la cession, sous conditions suspensives, de la totalité des parts de la SCI Silky Way qui détient l'immeuble du même nom situé à Villeurbanne (69) au coeur du Carré Soie, auprès de Notapierre, SCPI gérée par UNOFI-Gestion d'Actifs. Après la finalisation des cessions des actifs Millénaire 1 (Paris 19) et Loire (Villejuif) pour 324 ME en avril, cette cession porte à 462 ME le montant total de cessions d'actifs core depuis le début de l'année 2021. Ces opérations ont été réalisées avec un niveau de valorisation moyen de +9,8% par rapport à l'ANR 31/12/2020 et en ligne avec les valorisations au 31/12/2019.

La Foncière Tertiaire a par ailleurs signé le 23 juillet 2021 une promesse en vue de l'acquisition de l'ensemble Équinove pour 183 ME. L'opération porte sur l'acquisition par la Foncière Tertiaire de deux actifs d'une surface totale de 64.710 m2 entièrement loués à Renault sur une durée résiduelle de plus de 4 ans générant un taux de rendement immédiat de près de 8%. Après la finalisation en juin dernier de l'acquisition value add de l'immeuble le Prairial à Nanterre pour 60 ME, cette opération porte à 243 ME le montant des investissements opportunistes value add depuis le début de l'année.

La Foncière Tertiaire a signé le 21 juillet un bail portant sur près de 14.000 m2 de l'actif en cours de développement Fresk avec PariSanté Campus, sur une durée ferme de 8 ans. Cette signature, réalisée à des conditions de marché, porte à 67% le taux de pré-commercialisation de l'actif qui sera livré au mois de septembre 2021. L'opération porte sur la restructuration totale de l'ensemble immobilier de 20.500 m2. L'immeuble avait été acquis en 2016 par Icade.

La Foncière Tertiaire a enfin signé le 23 juillet 2021 un bail en état futur d'achèvement portant pour 16.000 m2 sur l'opération Edenn, opération de redéveloppement située au pied de la gare RER de Nanterre Préfecture et de la future gare de Nanterre-La Folie (RER A, RER E, ligne 15 du GPE). Ce BEFA a été signé avec Schneider Electric France, pour une durée ferme de 9 ans et prendra effet au 2ème trimestre 2025. Cette signature, réalisée aux conditions de marché, porte à 58% le taux de pré-commercialisation de l'actif. L'ensemble immobilier Edenn a fait l'objet d'un redéveloppement d'environ 30.090 m2 par l'agence d'architecture Brenac et Gonzales.