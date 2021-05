Icade poursuit sa dynamique commerciale en Ile-de-France

Icade poursuit sa dynamique commerciale en Ile-de-France avec la signature de plus de 9.000 M2 de bureaux.

1/ Deux renouvellements pour plus de 5.000 m2 et portant sur une durée moyenne de 8,4 années :

-Signature d'un bail de 9 ans fermes avec l'UBAF (Union de Banques Arabes et Françaises) au sein de la Tour EQHO à La Défense (92). Cette prise à bail, portant sur le renouvellement de 100% de la surface occupée par l'UBAF depuis 2015, soit plus de 3.700 m2, prendra effet en septembre 2021.

-Signature d'un bail de 6 ans fermes avec Geostock (entreprise française d'ingénierie spécialisée dans le stockage souterrain d'énergie) au sein de l'immeuble H2O à Rueil-Malmaison (92), portant sur 1.400 m(2) et prenant effet en janvier 2022

2/ Signature de 3 nouveaux baux au sein du Parc Icade Paris-Orly-Rungis portant sur plus de 4.200 m(2)

Ces baux, portant sur des actifs mixtes bureaux - activités, ont été signés auprès des sociétés TAO Distribution, Paris Flight Training et sarl ARN, pour une durée ferme moyenne de 7,5 années.

Avec plus de 6.500 m(2) signés depuis le début de l'année, l'activité locative soutenue reflète l'attractivité du parc d'affaires de Rungis, liée notamment à la qualité de ses actifs, à la compétitivité des loyers proposés et à la bonne dynamique de marché pour les locaux mixtes bureaux - activités, ainsi qu'à son offre de services diversifiée...