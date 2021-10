Icade poursuit la dynamique de sa rotation d'actifs dans les bureaux

(Boursier.com) — Icade a signé le 1er octobre la cession, annoncée le 22 juillet dernier, de l'immeuble Silky Way (cession de parts) situé à Villeurbanne (69) pour 138 ME, auprès de NOTAPIERRE, SCPI gérée par UNOFI-GESTION D'ACTIFS. L'immeuble, d'une surface d'environ 36.500 m2, livré en 2015, est intégralement loué à Alstom Transport. Après la finalisation des cessions des actifs Millénaire 1 (Paris 19) et Loire (Villejuif) pour 324 ME en avril, cette cession porte à 462 ME le montant total de cessions d'actifs core depuis le début de l'année 2021.

Ces opérations ont été réalisées avec un niveau de valorisation moyen de +9,8% par rapport à l'ANR 31/12/2020, illustrant la qualité des locataires et l'attractivité des actifs du portefeuille de la foncière de bureaux d'Icade.

Après la signature d'une promesse d'achat le 23 juillet dernier, la Foncière tertiaire d'Icade a finalisé le 28 septembre 2021 l'acquisition de l'ensemble Equinove d'une surface totale de 64.710 m(2) pour un montant de 183 ME.

Cette acquisition porte sur deux actifs loués intégralement à Renault pour une durée résiduelle de plus de 4 ans et générant un loyer de 14 ME/an. Le taux de rendement immédiat ressort à près de 8%.

Cette opération offre un potentiel de redéveloppement important à moyen terme, notamment en logements, en synergie avec Icade Promotion.

Après la finalisation en juin dernier de l'acquisition value add de l'immeuble le Prairial à Nanterre pour 60 ME, cette opération porte à 243 ME le montant des investissements d'Icade en immobilier tertiaire depuis le début de l'année.

Acquisition en VEFA de 51% d'un immeuble de bureaux sur le Village des athlètes à Saint-Ouen-sur-Seine (93) pour 27 ME.

A la suite de la promesse de vente signée le 26 janvier 2021, la Foncière Tertiaire d'Icade et la Banque des Territoires ont signé le 29 septembre 2021 l'acquisition en VEFA d'un immeuble qui servira, dans un premier temps, d'hébergement aux athlètes puis sera reconverti en bureaux pour une livraison en 2026.

Ce bâtiment de plus de 9.000 m(2) offrira des terrasses végétalisées à chaque étage, des services, ainsi que des espaces de co-working. Il visera les meilleurs certifications et labels environnementaux, notamment le label E2c1 et le label BiodiverCity.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet du Village des athlètes, remporté fin 2019 (en groupement avec la CDC et CDC Habitat) au terme de la consultation lancée par la SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques), qui proposera, à terme, un nouveau quartier mixte regroupant plus de 640 logements, 9.000 m(2) de bureaux, 310 m(2) de commerces ainsi que 3.000 m(2) dédiés au sport, la culture et la restauration.