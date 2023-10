Icade : petite baisse après le maintien des objectifs 2023

(Boursier.com) — Dans un marché incertain, Icade pointe en légère baisse de 1,3% à 28,3 euros après son point trimestriel. La foncière a confirmé viser un cash-flow net courant pro forma par action 2023 entre 2,95 et 3,05 euros, incluant l'effet des cessions 2023. "Icade poursuit son analyse stratégique pour les années à venir et finalise son nouveau plan, qui sera annoncé début 2024", a souligné le groupe immobilier.

A la suite de cette annonce, Oddo BHF maintient son avis 'surperformer' et sa cible de 51 euros. L'analyste estime que le titre présente une décote trop importante par rapport à la visibilité offerte par les activités résiduelles du groupe. Le titre traite aujourd'hui avec un rendement dividende de 17% et une décote de 60% vs EPRA NTA 23e qui ne prennent pas en compte, selon le courtier, la cession d'Icade Santé, dont 50% a déjà été réalisée.