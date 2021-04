Icade : performances commerciales bien orientées à fin mars

Icade : performances commerciales bien orientées à fin mars









(Boursier.com) — Icade annonce un CA au T1 2021 de 392,5 ME (+44% versus le T1 2020, +30% versus le T1 2019). Les revenus locatifs en hausse de +1,5% à 171,5 ME à fin mars.

- Foncière Tertiaire : revenus locatifs quasi stables à près de 94 ME ; plus de 65.000m(2) de nouveaux baux signés et renouvelés

- Foncière Santé : croissance des loyers de +4,7% à 78,1 ME

Le niveau élevé du taux de collecte des loyers est en ligne avec la situation pré-Covid, à plus de 97% sur le T1 (pour mémoire, le taux de collecte 2020 s'est élevé à 99%).

Pipeline de développement : taux de commercialisation des projets livrés ou à livrer en 2021 à 63%.

Rotation d'actifs : finalisation des cessions de deux actifs pour plus de 320 ME : +6% au-dessus de l'ANR 31/12/2020, en ligne avec les valeurs d'ANR au 31/12/2019.

Promotion : reprise de l'activité avec un chiffre d'affaires au 31 mars en hausse de 128%, porté principalement par l'activité de logement ; réservations et ventes actées en hausse2 de respectivement 126% et 92% vs le T1 2020.

GUIDANCE & DIVIDENDE 2021 CONFIRMÉS

CFNC Groupe / action 2021 : croissance d'environ +3% (hors effet des cessions 2021).

Dividende 2021 : hausse de +3% : Payout en ligne avec 2020 (83%) + quote-part de PV de cessions.

"Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, notre niveau d'activité, supérieur de 44% par rapport au T1 2020 et de +30% par rapport au T1 2019, démontre la résilience de notre modèle économique : la Foncière de bureaux confirme la solidité de ses fondamentaux avec des revenus locatifs stables et une reprise active de la rotation du portefeuille, avec près de 320MEUR cédés dans de très bonnes conditions. La Foncière santé poursuit sa croissance avec rigueur et discipline. Et la reprise de la Promotion sur le T1 2021 conforte le déploiement de sa feuille de route, avec des objectifs ambitieux à court et moyen terme. Les équipes sont pleinement mobilisées et Icade s'est adaptée au contexte actuel: nous sommes aujourd'hui confiants pour atteindre les objectifs annoncés pour 2021 et ce en dépit du 3ème confinement" conclut Olivier Wigniolle, le CEO du groupe Icade.