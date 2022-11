Icade : objectif atteint pour le plan de cession 2022

(Boursier.com) — A la suite de la signature, le 29 juillet dernier, de la promesse synallagmatique de vente avec la SCPI ELYSEES PIERRE, gérée par HSBC REIM, le groupe Icade annonce avoir finalisé le 27 octobre 2022 la cession de l'immeuble AXE 13 situé à Nanterre Préfecture (92).

Cet immeuble de plus de 16.000 mètres carrés est entièrement loué à AXA pour une durée résiduelle de plus de 8 ans et fait partie d'un ensemble immobilier de 4 immeubles construits entre 2006 et 2010.

Après la cession du Millénaire 4 et de Gambetta en avril et juin dernier, cette nouvelle cession porte à près de 600 ME le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année et permet à Icade de finaliser dès aujourd'hui son plan de cession 2022 avec l'atteinte de son objectif annuel.