Icade : nouvel ajustement

Icade : nouvel ajustement









(Boursier.com) — Icade recule légèrement à 56,40 ce vendredi. A l'occasion de sa revue annuelle, Standard & Poor's a confirmé les notations BBB+ / A-2 / perspective stable d'Icade et d'Icade Santé. Dans un contexte d'incertitudes économiques, financières et sociales liées à la pandémie du Covid-19, l'Agence confirme ainsi la notation de crédit du groupe et de sa filiale, et sa confiance dans les fondamentaux, tant sur le profil financier que sur le business model diversifié.

Ces notations confortent la solidité de la signature de crédit d'Icade et de sa filiale et donc, leur capacité à financer leur développement à court et moyen terme dans des conditions financières attractives.

"Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire, nous nous félicitons de la confiance renouvelée de Standard & Poor's. La confirmation de la notation long terme "BBB+ perspective stable" reflète la solidité financière et la qualité de crédit intrinsèque des deux sociétés" a déclaré Victoire Aubry, Directrice Financière d'Icade. Parmi les derniers avis de brokers, Kepler Cheuvreux est repassé à l''achat' sur le dossier après sa correction des derniers mois, avec un objectif ajusté cependant de 81 à 77 euros.