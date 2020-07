Icade : nouveaux ajustements

(Boursier.com) — Icade redonne 0,6% ce mercredi à 58,50 euros après sa hausse d'hier en Bourse de Paris, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires au 30 juin de 622 ME, soit un repli limité de 8,3%. Le Cash-flow net courant s'est établi à +161,3 ME, soit une baisse ici aussi contenue de 7,8% (CFNC/action : 2,18 euros). L'ANR est ressorti en hausse de +1,2%, comparé à décembre 2019, à 92,2 euros par action. Le bilan reste solide (LTV <40%) avec une liquidité renforcée (trésorerie au 30 juin 2020 à près de 900 ME).

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a réduit son cours cible de 105 à 99 euros en restant à 'conserver'. Degroof Petercam reste lui à l'achat sur le dossier, même si ce dernier a abaissé son objectif de cours de 90 à 85 euros. La guidance CFNC 2020 a été suspendue depuis le 23 mars avec une clause de rdv le 22/10/2020 à l'occasion de la publication du T3. La politique de distribution 2020 est stable, en ligne avec un "pay-out" d'environ 90% du CFNC 2020...