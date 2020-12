Icade livre l'immeuble K-bis à la Société de la Tour Eiffel

(Boursier.com) — Icade vient de livrer à la Société de la Tour Eiffel l'immeuble K-bis de Vaulx-en-Velin. Vendu en VEFA en octobre 2018, cet immeuble de 7.517 m2 s'inscrit dans l'îlot Karré développé par Icade. Cet îlot urbain mixte bénéficie d'une implantation idéale au sein du Carré de Soie, l'un des 4 pôles majeurs de l'agglomération lyonnaise : un écosystème économique en plein essor et l'un des premiers bassins d'emplois de la métropole.

Conçu par Rue Royale Architectes, l'immeuble K-bis bénéficie d'un emplacement stratégique grâce à une desserte optimale, à 10 minutes de l'aéroport Saint- Exupéry. Il s'érige en deux volumes de R+3 à R+6, agrémentés de grandes terrasses accessibles, et comprend 82 places de stationnement en sous-sol. L'immeuble vise les meilleurs labels et certifications environnementales, avec une certification HQE bâtiment tertiaire niveau Excellent et le Label Effinergie+ ainsi qu'un objectif RT 2012 de -40%. K-BIS s'est également vu attribuer le prix de la Pyramide d'Argent remis par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région lyonnaise.