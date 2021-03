Icade livre à Technip Energies son nouveau siège

Icade livre à Technip Energies son nouveau siège









(Boursier.com) — Le 19 mars, Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade a remis à Arnaud Piéton, Directeur général de Technip Energies, les clés d'Origine, nouveau siège de Technip Energies.

Situé à Nanterre Préfecture au pied du hub de transports Nanterre la Folie, sur le territoire de Paris La Défense, Origine est un immeuble d'une surface totale de 70.000 m(2) de bureaux et de services. Origine a fait l'objet d'une prise à bail par Technip Energies de 80% des surfaces de l'ensemble immobilier via un BEFA ferme de plus de 9 ans, signé 3 ans avant la livraison.

Cet investissement de près de 450 ME illustre le savoir-faire d'Icade sur le développement de grands projets tertiaires et l'attractivité de ce quartier en plein développement.