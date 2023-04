Icade : le solde du dividende sera payé le 6 juillet

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Icade s'est réunie le 21 avril au siège social d'Icade, à Issy-les-Moulineaux. Cette Assemblée générale a été présidée par Frédéric Thomas, président du conseil d'administration. La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Alexandre Thorel, et Crédit Agricole Assurances, représenté par Emmanuel Chabas, ont été désignés parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau. Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale.

L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une très large majorité par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Elle a fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2022 à 4,33 euros brut par action.

Conformément à la décision du Conseil d'administration en date du 17 février, il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,16 euros brut par action détaché le 28 février et payé le 2 mars. Le solde de la distribution, s'élevant à 2,17 euros brut par action, sera détaché le 4 juillet et versé le 6 juillet.

L'Assemblée a approuvé les nouvelles conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle renouvelé les mandats d'administrateurs de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'Emmanuel Chabas, Gonzague de Pirey et Antoine Saintoyant.

Elle a approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du conseil d'administration et du directeur général. Les actionnaires ont approuvé les éléments de rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général au titre des exercices 2022 et 2023.

L'Assemblée a émis un avis favorable sur les ambitions et les progrès réalisés par Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité.

Evolution de la gouvernance

A l'issue de cette Assemblée générale, le Conseil d'administration de la société a acté les décisions suivantes :

- La nomination de Nicolas Joly en qualité de Directeur Général d'Icade pour une durée de 4 années, soit jusqu'à l'assemblée général devant se tenir en 2027,

- la nomination d'Emmanuel Chabas en qualité de membre du Comité Stratégie et Investissements d'Icade.

La composition du Conseil d'administration est inchangée avec 15 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants. La composition et la présidence des quatre comités du Conseil d'administration restent inchangées, à l'exception de la nomination de Emmanuel Chabas en qualité de membre du Comité Stratégie et Investissements d'Icade.

Le détail de la composition du Conseil d'administration ainsi que des comités est donné en annexe.

'Say on climate and biodiversity'

Icade a confirmé sa stratégie ambitieuse en faveur de la préservation de la biodiversité avec des résultats concrets en 2022 et de nouveaux engagements forts :

- renaturer 100% des nouvelles constructions de la Promotion et des parcs d'affaires de la Foncière Tertiaire à 2030,

- mettre en place des solutions de soutien à la biodiversité sur 90% des bâtiments de la Foncière Tertiaire,

- contribuer volontairement à la restauration ou la conservation d'écosystèmes via des programmes rigoureusement sélectionnés.

L'ensemble de ces éléments a fait l'objet d'une résolution 'Say on Climate and Biodiversity' qui a été approuvée à 98,33% lors de l'Assemblée générale.