Icade : le solde du dividende en ligne de mire

(Boursier.com) — La dernière assemblée générale des actionnaires d'Icade a fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2021 à 4,2 euros brut par action. Il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,1 euros brut par action le 2 mars. Le solde de la distribution s'élevant à 2,1 euros brut par action sera détaché le 4 juillet, et versé le 6 juillet.

Sur le plan RSE, les actionnaires ont émis un avis favorable sur l'ambition d'Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité. Parmi les avis de brokers, HSBC ne vise plus qu'un cours de 71 euros sur la valeur, tout en restant à l'achat. Le titre recule de 2,5% ce jeudi, en ligne avec le CAC40, à 53,60 euros.