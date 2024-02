Icade : Le dividende 2023 est fixé à 4,84 euros par action, en croissance de 11,8% vs 2022

(Boursier.com) — Icade souligne l'excellente dynamique locative et l'ajustement des valorisations de la Foncière Tertiaire avec des revenus locatifs de 363,9 ME, en hausse de +2,2% à périmètre constant et un très forte activité locative, avec près de 243.000 m(2) signés ou renouvelés (+20% vs 2022).

La Valorisation du portefeuille est à 6,5 MdsE (Pdg) avec un rendementde 7,5% (+150 pb vs 2022).

En promotion, le groupe souligne la résilience opérationnelle du portefeuille foncier dans un marché en net ralentissement.

Le chiffre d'affaires économique ressort à 1,29 MdE, en hausse de +3% vs 2022. Les réservations sont à 1.345 ME, en repli contenu de 7% en valeur, dans un marché en retrait de -26%, grâce à l'accélération des ventes en bloc.

Le groupe souligne la revue du portefeuille foncier afin de sécuriser davantage les opérations futures et de reconstituer leur niveau de marge :

*Marge en baisse à 3,8%, vs 6,2% en 2022.

*Backlog stable à 1,84 MdE.

Cession des activités de Santé

L'annonce le 5 juillet dernier de la cession de la Foncière Santé s'est déroulée en trois étapes avec la déconsolidation de ces activités :

*1,45 MdE de cash reçu au titre de l'étape 1 et 132 ME

reçus en remboursement partiel des avances IHE

*Objectifs indicatifs des étapes 2 et 3 : finalisation de la cession pour 1,3 MdE.

Cotation...

Sur un horizon indicatif 2024-2026 : Agrégats financiers résilients mais marqués par la baisse de valorisation des actifs.

Le cash-flow net courant Groupe ressort à 350,6 ME, soit 4,62 euros par action.

Le cash-flow net courant des Activités stratégiques se situe à 232,6 ME, en hausse de 0,9%, soit 3,07 euros par action, supérieur à la guidance (2,95-3,05 euros) par action.

L'ANR NTA revient à 67,2 euros par action, -25,2% vs 2022, tandis que le résultat net PdG IFRS ressort à -1.250,3 ME.

Le groupe souligne l'amélioration des KPIs de dette : LTV à 33,5% (vs 39,3% fin 2022), Dette Nette / Ebitda à 7x (vs 10,1x fin 2022). La position de liquidité est très solide à hauteur de 2,9 MdsE. La dette projetée des trois prochaines années est intégralement couverte.

Le dividende 2023 du groupe Icade est fixé à 4,84 euros par action, en croissance de 11,8% vs 2022.

Guidance 2024 : Le Cash-flow net courant des Activités stratégiques sera situé entre 2,75 et 2,90 euros par action.

"Dans un environnement macroéconomique et financier très volatile, marqué par des taux durablement élevés impactant tout particulièrement le secteur immobilier, la performance opérationnelle d'Icade illustre la résilience du Groupe et la solidité de ses fondamentaux. La réalisation de la première étape de la cession des activités de Santé au mois de juillet 2023 a permis à Icade de renforcer sa structure bilantielle pour relever de prochains défis et saisir de nouvelles opportunités" a commenté Nicolas Joly, Directeur général d'Icade.