Icade : le chiffre d'affaires consolidé pdg se rapproche des 300 ME au T1

(Boursier.com) — Les indicateurs opérationnels d'Icade sont ressortis résilients au T1, reflétant des fondamentaux solides. Le chiffre d'affaires consolidé part du groupe grimpe de 12,2% à 296,6 ME.

Pour la Foncière Tertiaire, les revenus locatifs bureaux et parcs d'affaires ressortent à 83 ME, +2,8% à périmètre constant, portés par les effets positifs de l'indexation. Près de 60.000 m(2) de signatures et renouvellements ont été réalisés sur le T1 2023.

Dans la Promotion, le chiffre d'affaires économique ressort à 227 ME, -14%, vs le T1 2022 particulièrement dynamique. Le marché de promotion résidentiel a ralenti en ce début d'année dans un contexte de taux élevés qui perdurent.

Rappelons qu'Icade et Primonial REIM ont signé le 13 mars dernier un accord d'exclusivité portant sur le désengagement total d'Icade dans les activités de santé. La transaction porte sur un montant total en cash de 3 MdsE, dont 2,6 MdsE au titre de la valorisation de la participation d'Icade dans ses activités de Santé, telle qu'estimée au 31/12/2022. La première étape de l'opération, réalisée au plus tard fin juillet 2023, porte sur 1,4 MdE, soit 64% de sa participation dans Icade Santé, sur la base de l'ANR au 31/12/2022.

Ainsi, Icade applique la norme IFRS 5 dès le 31 mars 2023, en anticipation de la déconsolidation totale des activités de santé au closing de la première étape (perte de contrôle). En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe Icade pour le T1 2023 n'intègre plus la contribution de la Foncière Santé, et le T1 2022 a fait l'objet d'un retraitement en pro forma.

Le désendettement sera significatif post transaction : à fin 2023 et avant redéploiement, le ratio LTV droits inclus est attendu à 31% et le ratio Dette nette/Ebitda est prévu à 8x.

Le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2022 de 4,33 euros par action a été approuvé, il sera payé intégralement en numéraire.