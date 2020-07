Icade : le chiffre d'affaires au 30 juin ressort à 622 ME, en repli de 8,3%

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise sanitaire COVID du premier semestre, les résultats semestriels d'Icade viennent d'être publiés. Au niveau Groupe, le Chiffre d'affaires au 30 juin 2020 ressort à 622 ME, soit un repli mesuré de 8,3%. Le Cash-flow net courant s'établit à +161,3 ME, soit une baisse de 7,8% (CFNC/action : 2,18 euros). L'ANR ressort en hausse de +1,2%, comparé à décembre 2019, à 92,2 euros par action. Le bilan reste solide (LTV <40%) avec une liquidité renforcée (trésorerie au 30 juin 2020 à près de 900 ME).

Sur les Foncières, les Revenus locatifs sont de 336,2 ME, +6,4%, en hausse à périmètre constant (+1,8%). Le RNR EPRA des foncières s'établit à 170 ME, soit 2,30 euros/action, en hausse de 3,1%. La valeur du patrimoine est de 14,4 MdsE à 100%, 11,6 MdsE en quote-part, +0,5% à périmètre courant (-0,4% à périmètre constant).

Pour l'activité 'Promotion', le Chiffre d'affaires économique est de 300 ME, en recul de 23%. Hors impact de l'arrêt des chantiers, il s'inscrit en progression de 23%. Le Backlog est de 1,4 MdE, en progression de 11%, porté par le résidentiel.

Perspectives 2020

La guidance CFNC 2020 a été suspendue depuis le 23 mars avec une clause de rdv le 22/10/2020 à l'occasion de la publication du T3 . La politique de distribution 2020 est stable, en ligne avec un pay-out d'environ 90% du CFNC 2020.

"Icade délivre des résultats semestriels très solides sur le S1 dans un contexte de crise sanitaire. La force du business model diversifié d'Icade repose sur les deux foncières, avec un RNR en hausse de plus de 3%, et une activité de promotion, aux perspectives très encourageantes. Notre Raison d'être, approuvée à 99,99% par l'Assemblée Générale, sera également un véritable atout et nous donne le cap pour le futur. La Journée Investisseurs prévue fin novembre sera l'occasion pour Icade de présenter les effets à moyen et long terme de la crise sur ses orientations stratégiques. Nous sommes résolument confiants pour l'avenir" a commenté Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade.