Icade : Laurent Poinsard devient Secrétaire général d'Icade Santé

(Boursier.com) — A compter du 1er avril 2022, Laurent Poinsard est nommé Secrétaire Général d'Icade Santé.

Après 10 ans à la Direction Financière de Silic, il intègre Icade en 2013, comme directeur organisation et performance et devient en octobre 2015 Directeur de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne. Depuis 2017, il était membre du Comité Exécutif, en charge de l'Audit, des Risques, de la Conformité et du Contrôle Interne. Il est par ailleurs membre de la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor).