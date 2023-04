Icade : lancement de la chaire industrielle "ECORCE"

(Boursier.com) — À l'occasion du Forum Bois Construction de Lille, L'Ecole Supérieure du Bois (ESB), Icade Promotion et Urbain des Bois, filiale d'Icade Promotion, Eiffage Construction et Saint-Gobain Solutions France ont lancé une Chaire Industrielle. "ECORCE" vise à optimiser, du point de vue technique et économique, les solutions multi-matériaux pour la construction bois en vue de les massifier dans la promotion immobilière et de décarboner la construction.

Les objectifs :

- Développer des assemblages de solutions innovantes pour la construction bois, notamment pour les façades à ossature bois.

- Proposer des compléments aux cadres normatifs et réglementaires afin de faciliter la mise en oeuvre de ces techniques constructives nécessaires à la décarbonation de la construction.

- Partager les nouvelles connaissances pour accélérer l'utilisation de ces solutions.