(Boursier.com) — Près de 10 ans après avoir signé la première annexe environnementale au bail commercial, Icade lance le 'Bail Engagé Climat', une nouvelle première en France. Aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris et en conformité avec le Dispositif Eco-énergie Tertiaire, le Bail Engagé Climat d'Icade permet d'inscrire l'enjeu du climat au coeur des relations contractuelles Bailleur/Locataire.

Le 'Bail Engagé Climat' fournit un cadre permettant de rendre compte de la performance environnementale du bâti, d'organiser la réduction de l'impact et de contribuer au développement de puits carbone labélisés Bas Carbone (label français) pour des immeubles "zéro émission nette" (bâti et usage).

Le 'Bail Engagé Climat' s'inscrit dans la stratégie bas carbone d'Icade, renforcée en 2022, et contribuera positivement aux stratégies bas-carbone des premières entreprises signataires à savoir : Technip Energies, CVE, Rouchon Paris, ainsi qu'un acteur leader du secteur de l'assurance.

Les grands principes de ce Bail Engagé Climat sont les suivants : - Engageant : il constitue un engagement clair et sans équivoque d'un propriétaire et d'un occupant pour oeuvrer ensemble pour la recherche du moindre impact environnemental. - Partenarial : il implique un dialogue continu et constructif entre bailleur et preneur ; - Evolutif : il vise des actions sur le climat mais aussi des actions communes en faveur de l'économie circulaire, la biodiversité, le territoire, ou encore les mobilités douces. - Piloté : grâce à un indice dédié comme instrument de mesure pour valider la performance environnementale globale, mis au point avec les équipes de Carbone 4 et aligné sur la Net Zéro Initiative.