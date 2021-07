Icade : La Foncière Santé se renforce en Italie et en Espagne

(Boursier.com) — La Foncière Santé du Groupe Icade a signé, le 22 juillet, l'acquisition, auprès de Numeria et après obtention des autorisations usuelles relatives à l'exploitation, d'une maison de retraite située en Italie pour un montant de c.13 millions d'euros droits inclus. L'établissement est situé à Campodarsego (Vénétie) et représente un total de 120 lits pour une surface de 6 000 m2

Cette transaction s'inscrit dans le protocole d'accord signé en octobre 2018 avec Numeria SGR S.p.A. et Gheron, relatif à la construction et à l'acquisition des murs de maisons de retraite médicalisées (Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA) dans le nord de l'Italie (Piémont, Vénétie, Lombardie).

L'actif est exploité par le Groupe Gheron dans le cadre d'un bail d'une durée de 18 ans fermes. Gheron est un exploitant spécialisé en forte croissance qui gère plusieurs résidences en Italie du Nord, représentant près de 3 000 lits en exploitation. Cette opération porte à trois le nombre d'établissements opérés par Gheron et détenus par la Foncière Santé. Le pipeline de développement de la Foncière Santé inclut notamment dix autres maisons de retraite médicalisées devant être opérées à terme par Gheron, pour des livraisons attendues d'ici 2024.

En outre, la Foncière Santé et le groupe Amavir ont signé le 27 juillet une promesse portant sur l'acquisition d'une maison médicalisée pour personnes âgées en Espagne pour un montant d'environ 10 ME droits inclus. L'établissement est situé à Santa Cruz de Tenerife (Iles Canaries) et représente un total de 104 lits.

La finalisation de cette acquisition est attendue au 1er semestre 2023, à la livraison de l'établissement, après obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation. Un bail prendra effet au jour de l'acquisition pour une durée ferme de 25 ans.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite du partenariat de long terme initié en mars 2021 avec le groupe Amavir. Elle vient enrichir le pipeline de deux maisons médicalisées pour personnes âgées, avec la perspective de réaliser de nouvelles opérations en accompagnement de la stratégie de croissance d'Amavir en Espagne (filiale espagnole du groupe français Maisons de Famille et 5e opérateur espagnol, avec un parc de 42 résidences et près de 8.000 places).

Diversification internationale

Ces deux opérations avec Gheron et Amavir illustrent la poursuite de la diversification internationale de la Foncière Santé et sa stratégie de croissance dans une approche partenariale de long terme avec ses locataires-exploitants.

Ces acquisitions portent à 15 le nombre d'établissements détenus en Italie, et à trois le nombre d'actifs sous promesse en Espagne.

Le nombre d'actifs total détenus par la Foncière Santé est de 185 actifs dont 42 à l'international. Au 30 juin, le patrimoine détenu était de près de 6 MdE hors droits.