Icade : La Foncière Santé poursuit sa croissance avec 163 ME d'investissements en Italie et en France

(Boursier.com) — Icade a signé le 18 décembre, auprès de Lagune International, un fonds contrôlé et dirigé par Batipart, l'acquisition d'un portefeuille immobilier de maisons de retraite en Italie du Nord, entièrement loué ou pré loué dans le cadre de baux d'une durée initiale de 18 ans fermes, pour un montant total de 130 ME droits inclus.

Ce portefeuille immobilier, constitué de trois maisons de retraite médicalisées existantes et de quatre projets à construire, dont la livraison est prévue d'ici fin 2023, se situe dans les régions de la Vénétie, du Piémont et de la Lombardie et représente au total 1.056 lits et 49.200 m(2).

L'exploitant est le groupe Gheron, opérateur en forte croissance dans le Nord de l'Italie (Lombardie, Ligurie, Piémont, Vénétie) avec 20 établissements en exploitation et c. 2.530 lits. Cette opération renforce ainsi nos relations partenariales avec cet opérateur de premier plan en Italie.

L'acquisition est prévue à terme, à la livraison des résidences, après obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation et de leur accréditation.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la diversification internationale d'Icade en immobilier de Santé, porte à 720 ME l'investissement de la Foncière Santé à l'international.