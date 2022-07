Icade : L'ANR NDV grimpe de 13,8% sur 6 mois à 103 euros par action

(Boursier.com) — La croissance des résultats du Groupe Icade a été portée par les bonnes performances opérationnelles des 3 métiers au premier semestres :

Le Chiffre d'affaires ressort en croissance de +6,3%, à 823 ME en part du Groupe.

Le Cash-flow net courant est en hausse de +7,1% à 205 ME (+5% en euros par action à 2,7 euros).

L'ANR NDV grimpe de 13,8% sur 6 mois à 103 euros par action (+19,9% sur un an) et l'ANR NTA est en hausse de +1,8% sur 6 mois à 96,2 euros par action (+5,2% sur 1 an).

Le Résultat net pdg grimpe à 351 ME (+68% vs 30 juin 2021).

Structure de bilan encore renforcée au S1 2022

Coût moyen de la dette à 1,19% : émission en janvier 2022 d'un Green Bond de 500 MEURE à 8 ans, coupon 1%.

LTV en baisse, à 38,8% et hausse de l'ICR, à 6,6x.

Confirmation par S&P du rating BBB+ (perspective stable) d'Icade et Icade Santé en juillet 2022.

Guidance 2022 confirmée

Cash-flow net courant Groupe par action 2022 : croissance de ~+4% hors effet des cessions 2022.

Cash-flow net courant de la Foncière Santé 2022 : en croissance de +~5/6%.

Dividende 2022 : hausse de +~3/4%, sous réserve de la validation par l'assemblée générale de 2023.