Icade : il faudra patienter pour l'IPO d'Icade Santé

(Boursier.com) — Icade repousse l'introduction en Bourse de sa filiale spécialisée, Icade Santé. Après une semaine active de roadshows et 6 jours de tenue du livre d'ordres, la couverture de ce dernier a été assurée mercredi 29 septembre après-midi, explique le groupe immobilier. "Cependant, les conditions actuelles des marchés actions ne permettent pas de finaliser l'opération dans des conditions satisfaisantes. Dans ce contexte, Icade et Icade Santé explorent plusieurs options et reviendront vers le marché dans les prochains jours pour préciser la suite donnée à l'opération".

Un teneur de livre d'ordres avait auparavant déclaré à 'Reuters' que le prix de l'IPO avait été fixé à 115 euros par action, soit le bas de la fourchette indicative initialement fixée entre 115 et 135 l'action, ce qui correspondait à une valorisation de 5,6 milliards d'euros.