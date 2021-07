Icade : guidance annuelle réhaussée

(Boursier.com) — Icade annonce un Chiffre d'affaires semestriel en croissance de 33%, à 830 ME, (+22% vs S1 2019). Le Cash-flow net courant ressort à 191,1 ME, soit 2,57 euros par action, en hausse de +18%, (+8,9% vs S1 2019).

Le résultat net part du groupe s'inscrit à 188,1 ME, contre 5,2 ME au 30 juin 2020. L'ANR NDV est de 86,7 euros par action, en hausse de +0,8% vs décembre 2020 (+5,4% avant dividende).

Perspectives 2021 : guidance réhaussée

-CFNC Groupe / action 2021 : croissance de ~+6% hors effet des cessions 2021, soit ~+3% y.c. effet des cessions 2021, cette nouvelle guidance intégrant l'impact du dividende 2020 payé pour partie en actions.

-Dividende 2021 : hausse de +3% : Payout en ligne avec 2020 (83%) + quote-part de PV de cessions.

"Icade délivre sur le premier semestre 2021 des résultats extrêmement solides, qui viennent conforter les très bonnes performances opérationnelles du premier trimestre 2021; ces résultats démontrent la force de notre business model diversifié. Dans un contexte de sortie de crise, Icade affiche un niveau d'activité supérieur de 33% par rapport au S1 2020 et de 22% par rapport au S1 2019. La Foncière Tertiaire se montre particulièrement solide, avec des revenus locatifs bien orientés et une reprise très soutenue de la rotation du portefeuille ; La Promotion poursuit son rebond avec un chiffre d'affaires en hausse de +79%, porté par l'activité résidentielle, confortant ainsi la feuille de route à horizon 2025. La Foncière Santé confirme également son potentiel avec une hausse de 5,6% de ses revenus locatifs et la poursuite de ses investissements en France et à l'International : autant d'atouts, dans un contexte porteur, pour l'introduction en Bourse prévue d'ici la fin de l'année ; introduction qui devrait impacter très positivement Icade en termes de création de valeur et témoigne d'une ambition de développement renforcée pour cette activité. Grâce à des équipes pleinement mobilisées, Icade est aujourd'hui confiante pour atteindre ses objectifs stratégiques, et compte tenu des résultats du 1ersemestre, revoit sa guidance 2021 à la hausse". Olivier Wigniolle, Directeur général d'Icade