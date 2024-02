Icade : gros rendement

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Icade proposera à l'Assemblée générale, prévue le 19 avril, le versement d'un dividende de 4,84 euros par action. Il est en croissance de +11,8% par rapport au dividende 2022.

Le versement du dividende s'effectuera en deux fois... Un acompte de 50%, soit 2,42 euros par action, sera versé en numéraire. La mise en paiement du coupon est prévue le 6 mars.

Le solde du dividende sera versé début juillet.

Au cours actuel de 28,74 euros l'action, le rendement de l'action Icade ressort à 16,8%. Sur la base du cours au 29 décembre 2023, le rendement s'établit à 13,6%.

Rappelons qu'à l'occasion de la présentation de son plan stratégique 2024-2028 (ReShapE), Icade a confirmé que le groupe portera une attention rigoureuse à la solidité de son passif. Icade entend maintenir des ratios de passif très robustes (LTV droits inclus entre 30% et 35%), un niveau de liquidité solide ainsi qu'une politique de couverture prudente (taux de couverture cible minimum de 85%).

Sur la période 2024-2028, le plan d'allocation de ses ressources, estimées à 4,2 MdsE (incluant 1,3 MdE de produits de cession des activités de Santé anticipés au titre des étapes 2 et 3), vise un juste équilibre entre de nouveaux investissements et une réduction de la dette du Groupe. Ce montant devrait venir financer :

- Des investissements pour c. 1,8 MdE, représentant c. 120 ME de loyers additionnels estimés à horizon 2028 ;

- Des remboursements de dette pour c. 1,7 MdE ;

- Des dividendes, au titre de la cession des activités de Santé, estimés à c. 0,7 MdE (incluant c. 0,4 MdE lié à la réalisation de la première étape de la cession).