Icade grimpe après les annonces !

(Boursier.com) — Icade grimpe de 6% à 49,20 euros en bourse de Paris ce mardi, alors que le groupe, les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et Primonial REIM ont annoncé la signature d'un accord d'exclusivité portant sur la liquidité de la participation d'Icade dans Icade Santé et sur l'organisation de la cession du portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe (IHE), pour une valorisation totale de la participation d'Icade dans sa Foncière Santé estimée à date à 2,6 MdsE, base ANR NTA au 31 décembre 2022.

La première étape de l'opération, qui devrait être réalisée au plus tard fin juillet 2023, consiste en la cession par Icade de titres Icade Santé pour un montant de 1,4 MdE, représentant environ 64% de sa participation dans Icade Santé, base ANR NTA au 31/12/2022. Par ailleurs, à la date du closing, Primonial REIM reprendrait la gestion du portefeuille.

Dividendes exceptionnels en vue

La cession du solde de la participation d'Icade dans Icade Santé devrait intervenir d'ici fin 2025, principalement auprès de fonds gérés par Primonial REIM ou d'investisseurs identifiés par Primonial REIM, et sur le dernier ANR NTA d'Icade Santé publié à la date de liquidité concernée.

Avec la concrétisation de cet événement de liquidité, l'une des priorités du groupe pour 2023, Icade cristallise ainsi la valeur de la Foncière Santé, et extériorise le montant de plus-values latentes liées à ses participations dans Icade Santé et IHE (soit environ 1,2 MdE), générant une obligation de distribution de dividendes exceptionnels d'environ 710 ME, distribuables au rythme des cessions avec un étalement possible sur 2 ans.

Cette opération permettrait également à Icade de générer des liquidités significatives pour renforcer son bilan et lui permettre de saisir des opportunités de croissance...

"L'EPRA NIY sur le portefeuille santé ressort à 5% à fin décembre, l'EPRA NTA d'Icade Santé s'établissant à 100,3 euros" souligne Degroof Petercam qui précise : "Nous pensons que la tarification en ligne avec la dernière valeur liquidative est positive et consolide la dernière valorisation des actifs. Cela permettra à l'entreprise de mettre le cap sur la croissance future".