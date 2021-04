Icade finalise la cession de l'immeuble MILLENAIRE 1

(Boursier.com) — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT, accompagné par HEMISPHERE acquiert auprès d'Icade l'emblématique MILLENAIRE 1, situé au 35 rue de la Gare - Paris 19ème.

Edifié en 2007 par Icade et entièrement rénové en 2018, l'actif développe une surface de 29.045 m(2), offrant une large gamme de services de qualité et bénéficiant de plusieurs certifications environnementales (NF HQE Bâtiment Tertiaire en Exploitation, HQE Bâtiment Durable Très Bon, HQE Gestion Durable Excellent et BREEAM Very Good).

Ex-siège d'Icade, l'immeuble est intégralement loué à ODDO BHF et à BNP PARIBAS, utilisateur historiquement établi sur ce secteur au travers de différentes implantations.

Visible depuis le périphérique parisien, cet immeuble à la signature architecturale forte - sa façade en brique et ses doubles toitures rappelant les Entrepôts des Magasins Généraux de Paris -, bénéficie d'une desserte optimale grâce à plusieurs lignes de métro/RER/tramway.

Dans cette transaction le vendeur était conseillé par l'étude CHEUVREUX (notaires). L'acquéreur était conseillé par l'étude ATTAL & ASSOCIES (notaires), GIDE (avocats) et THEOP (conseil technique).

La transaction a été réalisée par CATELLA PROPERTY dans le cadre d'un mandat exclusif.