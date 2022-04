Icade finalise la cession de l'immeuble Le Millénaire pour 186 ME

(Boursier.com) — A la suite de la promesse synallagmatique de vente signée avec Générale Continentale Investissement (GCI) et BlackRock Real Assets, le 21 décembre 2021, Icade a finalisé, le 1er avril 2022, la cession de l'immeuble Le Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire à Paris pour 186 ME.

Cet immeuble de près de 24.600 m, entièrement loué à BNP Paribas pour une durée résiduelle de 7 années, a été construit et livré en octobre 2016, et est doté des meilleurs standards techniques et environnementaux (HQE, BBC et BREEAM Excellent).

Après la cession de l'immeuble Le Millénaire 1 (29.000 m2) en avril 2021, et dans le prolongement des cessions du Millénaire 2 et 3 ces dernières années, Icade a ainsi achevé le redéveloppement du Parc du Millénaire, démontrant sa capacité à transformer ses réserves foncières en véritable quartier de ville.

Les cessions réalisées sur le parc du Millénaire s'élèvent à près de 740 ME et ont généré un montant de plus-values de plus de 260 ME, soit un taux de rendement sur fonds propres de c. 10%.

Le produit de la cession du Millénaire 4 permettra à Icade de lancer de nouvelles opérations sur ce secteur en forte mutation en mobilisant certaines de ses charges foncières.

Après la cession en 2021 de 4 immeubles core pour plus de 500 ME dans de très bonnes conditions, cette nouvelle cession confirme l'appétit des investisseurs institutionnels pour les actifs de qualité, l'attractivité des actifs du portefeuille tertiaire d'Icade et permet à la Foncière Tertiaire d'afficher un plan de cession 2022 déjà bien engagé.