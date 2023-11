Icade finalise la cession de l'immeuble Grand Central à Marseille

(Boursier.com) — Icade a finalisé, le 14 novembre, la cession de l'immeuble Grand Central situé à Marseille (Bouches-du-Rhône), sur la base des conditions actées lors de la signature de la promesse en novembre 2022.

Situé dans le 1er arrondissement de Marseille, à quelques encablures du Vieux-Port, et à proximité du secteur Euroméditerranée, cet immeuble emblématique, anciennement détenu et occupé par La Poste, a été construit en 1936 par l'architecte Auguste Bluysen.

Acquis en VEFA en septembre 2021 auprès d'Arkadea, l'immeuble a été restructuré. L'immeuble présente près de 8.500 m2 de bureaux incluant un espace de coworking, une offre de services et de restauration, ainsi qu'une terrasse de plus de 110 m(2) en rooftop, offrant une vue panoramique sur la Basilique Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port.

L'immeuble dispose des plus hautes qualités techniques et certifications environnementales (HQE BD Excellent et BREEAM RFO Very Good, Label WiredScored Gold).

La cession de l'immeuble Grand Central à son utilisateur a été réalisée à un taux de capitalisation inférieur à 4,5%. Cette nouvelle opération porte à près de 150 ME le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année.