Icade et Segro ont signé avec la SNCF les promesses foncières pour le site de la Gare des Gobelins à Paris

(Boursier.com) — Après avoir remporté en 2019 l'appel à projets lancé par la SNCF et la Ville de Paris dans le cadre de "Réinventer Paris 2", Icade et SEGRO franchissent une étape significative dans l'opération "Reprendre Racines" avec la signature des promesses foncières pour le site de la Gare des Gobelins dans le 13ème arrondissement de Paris (75).

Fruit du partenariat entre Icade et SEGRO, le projet tertiaire et logistique, situé au sein du quartier des Olympiades, a été conçu avec les agences d'architecture et d'urbanisme Data architectes et Anyoji Beltrando ainsi que l'agence de paysage Wagon Landscaping. Il sera livré à horizon 2025...