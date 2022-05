(Boursier.com) — Icade et Artbridge Investments ont signé l'acquisition d'un hôtel situé à Neuilly-sur-Seine en vue de réaliser sa transformation et sa reconversion en un ensemble résidentiel de grand standing répondant à des exigences environnementales ambitieuses. Cette opération sera réalisée en co-promotion par les équipes d'AfterWork by Icade - l'offre d'Icade dédiée à la transformation des bureaux en logements - et celles d'Artbridge Investments.

L'hôtel, construit dans les années 1960 puis restructuré à la fin des années 1990, se situe boulevard Victor Hugo à Neuilly sur-Seine et compte 281 chambres et suites dans un ensemble d'environ 15.000 m2. Implanté au coeur d'un quartier principalement résidentiel et à proximité de l'Hôpital Américain, du Lycée Pasteur et de la Porte Maillot, l'actif dispose de toutes les qualités intrinsèques permettant une reconversion en un immeuble de logements de grand standing.