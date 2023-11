Icade : en quête de revanche ?

(Boursier.com) — Le secteur immobilier s'est repris en Europe cette semaine dans le sillage de la détente des rendements obligataires. Icade remonte encore de 1,3% à 33 euros ce vendredi, alors que le broker Citi a ajusté la mire de 21,3 à 22,8 euros, tout en restant à 'vendre' sur le dossier... Le compartiment foncier a bénéficié de la nette détente des rendements obligataires observée après la décision de maintien de la politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir, associée à un discours plutôt tempéré sur le devenir des taux... L'indice Stoxx immobilier a regagné plus de 4% hier sur la seule séance de jeudi, soit sa plus forte hausse depuis la mi-juillet !

La foncière Icade a confirmé fin octobre viser un cash-flow net courant pro forma par action 2023 entre 2,95 et 3,05 euros, incluant l'effet des cessions 2023. "Icade poursuit son analyse stratégique pour les années à venir et finalise son nouveau plan, qui sera annoncé début 2024", a souligné le groupe immobilier. A la suite de cette annonce, Oddo BHF a maintenu son avis 'surperformer' sur le dossier et sa cible de 51 euros. L'analyste estime que le titre présente une décote trop importante par rapport à la visibilité offerte par les activités résiduelles du groupe. Le titre traite ainsi avec un rendement dividende de 17% et une décote de 60% vs EPRA NTA 2023 qui ne prennent pas en compte, selon le courtier, la cession d'Icade Santé, dont 50% a déjà été réalisée...