Icade : "en ligne avec la feuille de route 2022 et au-delà"

(Boursier.com) — A l'occasion de sa Journée Investisseurs, le groupe Icade a fait le point sur l'exécution de son plan stratégique et sur les perspectives. La guidance du cash-flow net courant 2021 est revue à la hausse pour la deuxième fois cette année :

*2ème révision de la guidance 2021 du CFNC groupe par action:

- environ +8%, hors effet des cessions 2021, (vs +5% précédemment)

- environ +5% y compris l'effet des cessions 2021 (vs +3% précédemment)

*Le CFNC 2021 de la Foncière Santé sera légèrement supérieur à 251 ME

*Confirmation de la politique de dividende 2021 en hausse de 3%.