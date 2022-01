Icade : émission d'un nouveau Green Bond de 500 ME

(Boursier.com) — Icade a procédé, le 12 janvier, avec succès, à l'émission d'un nouveau Green Bond de 500 millions d'euros, de maturité 8 ans, assorti d'un coupon annuel de 1%.

Cette nouvelle émission verte a été sursouscrite plus de trois fois, permettant d'extérioriser une prime de nouvelle émission négative, les investisseurs démontrant ainsi leur confiance dans le profil de crédit d'Icade.

Les fonds issus de cette émission financeront ou refinanceront des actifs ou des projets vertueux sur le plan environnemental, et respectant les critères d'éligibilité détaillés dans le Green Financing Framework d'Icade, mis à jour en novembre 2021. Ce nouveau Framework, rigoureux et intégrant d'ores et déjà les critères de la Taxonomie européenne tels que connus à ce jour, a été accueilli très favorablement par les investisseurs.

Cette émission permettra à Icade d'abaisser son coût moyen de la dette et d'en allonger la maturité.

"Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son bilan dans des conditions attractives pour financer ses ambitions de développement très volontaristes en matière environnementale" précise Victoire Aubry, CFO du groupe.