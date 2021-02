Icade : dividende stable à 4,01 euro par action

(Boursier.com) — Le groupe Icade annonce un Chiffre d'affaires 2020 à 1,4 MdE (-5,4% vs 2019). Le Cash-flow net courant ressort à 358 ME, soit 4,84 euros/action, au-dessus de la guidance d'octobre 2020. L'ANR EPRA (NTA) est à 93,2 euros/action, +1,1% avant prise en compte du dividende. Le dividende 2020 est stable à 4,01 euro/action.

Le Backlog est de 1,4 MdE, en hausse de +14%, porté par le résidentiel (+21%). Les perspectives sont jugées positives pour 2021 avec un Cash-Flow Net Courant - Groupe / action 2021 attendu en croissance de ~+3%, (hors effet des cessions 2021). Le dividende 2021 est anticipé en hausse de 3% avec un payout en ligne avec 2020 (83%) et une quote part de PV de cessions, le tout "dans un contexte de situation économique et sanitaire stable".

"Icade délivre des résultats annuels 2020 robustes dans un contexte de crise sanitaire et économique exceptionnel, démontrant la solidité de ses fondamentaux et la pertinence de son business model diversifié. Les foncières sont particulièrement résilientes : les revenus locatifs sont en hausse de 6,7%, avec près de +14% sur la Foncière Santé. L'activité de promotion a, certes, connu l'arrêt brutal de ses chantiers mais la demande est là et la dynamique commerciale se reflète dans les indicateurs opérationnels à l'instar des réservations et des ventes, en croissance sur un an de respectivement +8% et +15%. Notre structure financière demeure très robuste, un autre atout pour traverser cette période. Nos perspectives 2021 sont positives avec un CFNC attendu en hausse de 3% hors effet des cessions et un dividende sur la même dynamique (en hausse de 3%). Nous sommes résolument confiants dans la capacité du Groupe à délivrer de la création de valeur pour ses actionnaires à moyen terme" a commenté Olivier Wigniolle, Directeur Général d'Icade.