Icade : dividende de 4,33 euros proposé à l'assemblée générale

(Boursier.com) — Icade annonce une croissance des résultats du groupe portée par les bonnes performances opérationnelles des 3 métiers avec un Chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 MdE. Le Cash-flow net courant est en hausse de +7% à 417 ME, en progression de 5,9% en euros par action (5,50 euros).

L'ANR NDV s'inscrit en progression de 12% à 101,4 euros par action (7,7 MdsE). Le dividende 2022 proposé à l'assemblée générale du 21 avril 2023 est de 4,33 euros/action (+3,1% vs 2021).

Foncières Tertiaire et Santé : indicateurs financiers et opérationnels solides, rotation d'actifs soutenue et résilience des valorisations avec une hausse des revenus locatifs (PdG) de 2,6% à 565 ME. Le RNR des foncières grimpe de 5,7% à 382 ME.

Le plan de cessions de 680 ME ressort en ligne avec les valeurs d'expertises au 31/12/2021.

Promotion : Bonne dynamique commerciale, hausse de la rentabilité avec un chiffre d'affaires économique à 1,26 MdE, en forte hausse de +17% vs 2021 et une amélioration du taux de marge économique courant (ROEC) de +120 bps vs 2021 à 6,2%.

Les réservations ressortent à plus de 6.000 lots, en hausse de 10% en valeur vs 2021. Le Backlog est de 1,84 MdE, en hausse de +6,5% (dont +12% pour l'activité Résidentiel).

Structure financière renforcée à fin 2022

Plus de 700 ME de lignes bancaires durables ont été renouvelées, avec un échéancier de la dette et une liquidité renforcés.

Maturité moyenne de la dette supérieure à 5 ans ; coût moyen de la dette en baisse à 1,25% sur un an. LTV en baisse de 80 bps à 39,3%.

Gouvernance : Nomination d'un nouveau Directeur général au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale du 21 avril 2023.

Guidance 2023

Cash-flow net courant Groupe par action 2023 : évolution attendue "stable à légèrement positive", hors effet des cessions 2023.

Dividende 2023 : évolution en ligne avec celle du cash-flow net courant ; payout ratio d'environ 80% (sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2024).