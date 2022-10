Icade confirme ses objectifs pour 2022 après le T3

(Boursier.com) — Les revenus locatifs en part du Groupe de la Foncière Tertiaire s'élèvent au 30 septembre 2022 à 268 MEUR, en baisse de -1,6%, et ce, dans un contexte de cessions d'actifs soutenues(volume de cessions 2021 et 2022 de près de 1,1 MdEUR). L'impact des cessions réalisées en 2021 et 2022 représentent un montant annuel de loyers d'environ 45 MEUR. Les revenus locatifs ont, par ailleurs, bénéficié de l'effet positif des acquisitions réalisées en 2021 (Equinove et Prairial), ainsi que des revenus générés par les livraisons 2021 (dont Fresk et Origine), soit 46 MEUR au total en base annuelle.

L'évolution des loyers totaux à périmètre constant, est de -1,8%, en amélioration de +1,7 point par rapport à juin, traduisant aussi la dynamique de l'activité locative. L'amélioration par rapport au premier semestre est notamment portée par la bonne dynamique sur les parcs d'affaires, dont le parc Paris Orly-Rungis (+8,2%) et l'activité de bureaux en régions (+3,2%).

Avec 100% des baux indexés et comme attendu, l'effet de l'indexation s'est accéléré sur le troisième trimestre pour représenter +2,5% sur les 9 premiers mois, et permet ainsi d'amortir partiellement l'impact de l'activité locative plus difficile. Sur l'ensemble de l'année, l'effet de l'indexation est attendu à +3%.

Concernant la Promotion, Icade affiche une croissance des réservations en diffus de +6% en volume et de +5% en valeur. La société enregistre un ralentissement de l'activité auprès des investisseurs institutionnels dans un contexte macroéconomique et financier incertain, marqué par la hausse des taux d'intérêt, qui se traduit par plus d'attentisme ainsi qu'un rallongement de la durée des négociations. Les réservations totales sont ainsi en légère baisse de -2% en valeur.

Le chiffre d'affaires économique s'élève à 800 MEUR sur la période, en croissance de +3% par rapport au 30 septembre 2021.

Le backlog total du pôle Promotion au 30 septembre 2022 s'élève à 1,7 MdEUR, stable par rapport au 31 décembre 2021 et en hausse de 5% sur l'activité tertiaire.

Icade confirme donc ses objectifs pour 2022 :

- Cash-flow net courant Groupe par action 2022 : croissance de +~4% hors effet des cessions 2022.

- Cash-flow net courant de la Foncière Santé 2022 : en croissance de +~5/6%.

- Dividende 2022 : hausse de +~3/4%, sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2023.