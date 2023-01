Icade confirme la très bonne dynamique de ses activités fin 2022

(Boursier.com) — A la suite des annonces faites lors de la journée investisseurs le 28 novembre dernier, Icade confirme la très bonne dynamique de ses activités sur la fin de l'année 2022 avec deux nouvelles transactions :

-Signature d'une promesse pour la cession de l'immeuble de bureaux Eko Active à Marseille pour 48 ME, portant à près de 150 ME le volume de cession engagé pour 2023

-Finalisation par Icade Promotion de la commercialisation du projet mixte Michigan Garden à Paris 13ème pour un total de 108 ME

-Confirmation de la bonne dynamique commerciale avec des ventes actées et des réservations en hausse de respectivement 31% et 10% en valeur sur l'ensemble de l'année

Pour rappel ; 5 opérations significatives ont fait l'objet d'une communication en décembre :

- Finalisation de l'acquisition de l'actif Défense Parc à Nanterre (92) pour 63 ME (lien CP du 20/12/2022)

- Cession en VEFA par Icade Promotion et Sogeprom de 13.200 m(2) de bureaux à la Part-Dieu à Lyon (69) (lien CP du 15/12/2022)

- Cession en VEFA par Icade Promotion et SEMIIC de 15.000 m(2) de bureaux à Romainville (93) (lien CP du 12/12/2022)

- Icade Promotion lauréat d'un programme de logements innovants de plus de 8.000 m(2) à Paris 12ème (lien CP du 12/12/2022)

- Urbain des Bois, filiale d'Icade Promotion et Bois de France signent un accord de partenariat (lien CP du 12/12/2022).

Par ailleurs, Icade renforce encore son passif avec plus de 700 ME de lignes bancaires négociées ou renégociées avec ses partenaires bancaires (lien CP du 04/01/2023).